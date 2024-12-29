Ardahan'da heyelan: Posof ilçesinde doğalgaz kesildi

Ardahan’ın Posof ilçesindeki heyelan nedeniyle doğalgaz kesildi. Boru tamiratı sürüyor.

Ardahan’da heyelan. Fotoğraf: AA

Posof ilçesine doğalgaz akışı sağlayan ana borunun geçtiği Yurtbekler mevkiinde heyelan oldu.

AA’nın aktardığına göre heyelanın boruya zarar vermesinden sonra doğalgaz akışı kesildi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, ana borunun heyelanlı bölgeden geçtiğini söyledi.

Yağışlar yüzünden gece bölgede heyelan olduğunu belirten Demirci, “Arızayı gidermek için çalışıyoruz. Bir günde çözmek istiyoruz. Ancak en iyi ihtimal gece yarısı” dedi.