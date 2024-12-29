Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve çığa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ikisi ‘sarı’ kodlu dört ilde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İki bölgede de çığa karşı dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Muğla

Antalya

Ayrıca Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleriyle Adana’nın batısında yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fotoğraf: MGM

Son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısıyla Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon’un doğusu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa’nın batı kesimlerinin yağışlı geçecek.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleriyle Adana’nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve donla birlikte pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: