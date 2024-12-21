Palandöken Dağı'nda çığ düştü

Erzurum’da Palandöken Dağı’nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. Vali Mustafa Çiftçi, bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Fotoğraflar: AA

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken Dağı’ndaki kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Bölgeye AFAD, JAK, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Karslı şöyle konuştu:

“Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar.

Dört kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda iki metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var.”

TRT Haber’in aktardığına göre üç kişi kurtarılırken bir kişi hayatını kaybetti.

Vali Mustafa Çitçi, çığ altında kalan sporcuların kurtarıldığını, 16 yaşındaki genç bir sporcununsa öldüğünü duyurdu.

Çitçi, arama kurtarma çalışmalarının tamamladığını söyledi.

AA’nın aktardığına göre vali hayatını kaybeden sporcunun 16 yaşındaki Emre Yazgan olduğunu bildirdi.