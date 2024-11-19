Rize’nin Çayeli ilçesinde heyelan: Bir ölü, dört yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde heyelan. Fotoğraflar: AA

Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi’nde altı katlı bir apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesi kaydı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, apartmandaki diğer vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.