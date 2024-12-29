Ulaşıma kar engeli: Yedi ilde 656 yol kapandı

Türkiye’nin doğusunda soğuk ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yedi ilde etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 656 yerleşim biriminde yol kapandı.

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Bingöl ve Elazığ

Elazığ ve Bingöl’de kar yağışı nedeniyle 92 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kar nedeniyle Elazığ ilçeleri Karakoçan’da 23, Kovancılar’da altı ve Palu’da iki köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl’deyse kar nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Adaklı’da altı, Genç’te 16, Karlıova’da sekiz, Kiğı’da dört, Solhan’da 12 ve Yayladere’de beş köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 mahalleyle 95 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bahçesaray ilçesi de etkili kar yağışıyla beyaza büründü.

Bitlis

Bitlis’te de etkili kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ve karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kar nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş

Muş’ta kar nedeniyle 55 köye ulaşım sağlanamıyor.

İki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlde karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.

50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele ediliyor.

Erzurum ve Kars

Erzurum ve Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum’da özellikle önceki gün etkili yoğun kar yağışı nedeniyle 281 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.

Kars’ın Kağızman ilçesinde de kar nedeniyle yedi köye ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için il idaresine bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.