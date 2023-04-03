Ordu’da heyelan: Bina yan yattı

Ordu’da yaklaşık dört yıl önce heyelan nedeniyle 10 binanın boşaltıldığı mahalledeki iki katlı bina, yeniden yaşanan heyelan sonrası yan yattı.

Ordu’da heyelan nedeniyle bir bina yan yattı (AA)

AA’nın haberine göre Altınordu ilçesine bağlı Delikkaya Mahallesi’nde 2019’da heyelan sonucu riskli 10 binanın boşaltıldığı bölgede, kar sularının erimesi sonrası yeniden toprak kaymaları meydana geldi.

Yeni heyelanlar sonucu daha önce boşaltılan iki katlı bina yan yattı, diğerlerinde de hasar oluştu. Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

AFAD Müdürü Osman Işık, son günlerde kar sularının erimesiyle mahallede yeniden toprak kaymaları olduğunu belirterek, ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldığını söyledi.

Heyelandan etkilenen yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi olduğunu belirten Işık, bölgede üniversitelerin de destek vereceği uzman ekiplerle yeniden çalışma başlatılacağını aktardı.