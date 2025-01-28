Samsun Limanı'ndaki bir gemideki yangın söndürüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Ziyareti X’ten paylaşan üç başkan, Kurum’a teşekkür etti.