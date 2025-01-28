Samsun Limanı'ndaki bir gemideki yangın söndürüldü

Samsun Limanı’ndaki bir kuru yük gemisindeki yangın söndürüldü.
Samsun Port Limanı’ndaki ‘Firuze G.’ isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polisle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Liman Başkanlığına ait 2 yangın söndürme römorkörü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ysa 50 personel, 15 itfaiye aracıyla yangına geminin dışından müdahale etti.
Ardından gemiye çıkarak alevlere müdahale eden ekiplerce yürütülen yoğun çalışmayla yangın söndürüldü.
Tedbir amacıyla bir itfaiye ekibi, geminin çevresinde bekleyişini sürdürüyor.
Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın olaya ilişkin açıklaması şöyle:
“Sanayi Rıhtımı’na yanaşmış ‘Firuze G’ isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır.”