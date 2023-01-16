Şam’ın Ankara ile normalleşme koşulu: Suriye’deki Türk işgali sona ermeli

Şam yönetimi, Ankara ile ilişkilerde tam bir normalleşme sürecine girilmesi için Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Türkiye son olarak geçen kasımda Suriye’nin kuzeyine hava harekatı düzenlemişti. Fotoğraf: AA

Türkiye, Rusya ve Suriye’nin savunma bakanları ve istihbarat teşkilatı başkanları 10 yıldan uzun bir süredir ilk defa geçen aralıkta bir araya gelmişti.

Reuters’in aktardığına göre Şam’da İranlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, “İşgal sona ermeden Türkiye’yle normal ilişkileri yeniden başlatma hakkında konuşamayız” dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da geçen hafta müzakerelerin Türkiye’nin ‘işgal’ ve ‘terörizme desteği’nin sonlandırılması temelinde yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

Yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaşta Türkiye, Esad’a karşı politik ve silahlı muhaliflerin başlıca destekçileri arasında yer almıştı. Bu dönemde Suriye’ye dört kez sınır ötesi harekat düzenledi ve sınır şeridinin bir bölümünü ele geçirdi.

Mikdat’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Başar Esad arasında bir görüşme ‘anlaşmazlıkların giderilmesine bağlı.’

Erdoğan, geçen kasımda İstanbul’da gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından her an Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı kara harekatı başlatabileceğini söylemiş, bölgeye savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla hava harekatı düzenlenmiş, ancak kara harekatı başlatılmamıştı.