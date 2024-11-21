Sağlık bakanı istifa edecek bir neden göremedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu istifa çağrılarına yanıt verdi: “Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?”

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Yenidoğan çetesiyle ilgili yargılama sürerken, CHP ve diğer muhalefet milletvekiller Memişoğlu’nun istifasını istemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri dönemin İstanbul il sağlık müdürü olan Memişoğlu’nu “Sağlık bakanı istifa” dövizleriyle karşılamıştı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın önündeki bebek patikleri ve bebek kıyafetleriyle “Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şöyle konuşmuştu: “O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya, soruşturma sürüyor. 47 sanık var. Bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa o üstüne işaret edecek. İkinci, üçüncü ifade de beyefendi kabak gibi ortada kalacak.”

Memişoğlu’ndan çağrılara yanıt geldi.

İHA‘nın haberine göre sağlık bakanı “Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?” dedi.