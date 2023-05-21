Saadet videosu: Erdoğan’ın ‘Olmaz’ dedikleri bir bir oldu

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi hakkında geçmişteki sözlerini hatırlatan bir video paylaştı. Erdoğan’ın videoda ‘Olmaz’ dediği her şey oldu.

Tayyip Erdoğan. (Twitter)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da paylaştığı videoda Erdoğan, şunları söylemişti:

“Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30’u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecek. Ne oldu; bunların hiçbiri olmadı.”

‘Olmaz’ denilenler oldu

Erdoğan, “Hiçbiri olmadı” dese de yaşananlar bunu doğrulamıyor.

Dolar/TL kuru 19,86 seviyesinde, resmi enflasyon baz etkisiye yüzde 43,68, Merkez Bankası’nın net rezervleri son 21 yılın gerisine düşerek swap hariç eksi 53,4 milyar dolara geriledi, bankalarsa hem kurumsal şirketlere hem de bireysel kullanıcılara sınırlamalar getirdi.