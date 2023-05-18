Bloomberg: Merkez Bankası TL’yi tüm gücüyle savunuyor

Bloomberg ajansı, ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği son uygulamaları ‘Türkiye’nin lira savunması seçim öncesinde tüm hızıyla devam ediyor’ başlığıyla anlattı.

14 Mayıs’taki seçim sonrası yüzde 1 artan dolar7TL kuru, saat 14:10 itibariyle 19,79 seviyesinde. ‘Arka kapı’ satışlarıyla desteklenmesine rağmen kur yılbaşından beri yüzde 6 yükseldi.

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Merkez Bankası (MB) iktidarın ekonomi politikalarını desteklemek için ‘arka kapı’ satışlarıyla döviz kurlarını uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Banka, rezervler suyunu çekince altın satmaya da başlamıştı. Seçim döneminde de TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için bankalara da sürekli yeni düzenlemeler getiriliyor.

Uzmanlarsa seçimden sonra bu tür piyasa dışı uygulamaların son bulmasını bekliyor. Bu sebeple seçim sonrası TL’nin hızla değer kaybedeceğine dair piyasada beklenti oluştu. Bu da TL’yi daha da baskı altına aldı. İktidar bu baskıyı atlatmak için farklı yollar deniyor.

Döviz satışına sınırlama

Bloomberg iki hafta önce MB’nin bankalardan acil olmadığı sürece şirketlere dolar satılmasına sınırlama getirilmesi ve kur korumalı mevduattan (KKM) gelen talebi karşılamaya öncelik vermelerini istediğini aktarmıştı.

Geçen hafta da muhalefetin ekonomi kurmayları CHP’li Faik Öztrak ve Gelecek Partili Kerim Rota, döviz satışının tüzel kişilere 14 Mayıs’a kadar durdurulduğunu iddia etmişti.

Altın ve döviz talebini baskılama çalışmaları

MB bunun haricinde çeşitli düzenlemelerle altın ve döviz üzerinde talebi kırmaya çalışıp kur korumalı mevduatın cazibesini arıtmaya uğraşıyor.

Örneğin son olarak iki gün önce MB, belirli bir limitin üstünde kişisel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

KKM’ye peş peşe yapılan düzenlemelerle ekonomi yönetimi, vatandaşların buraya yönelmesini istiyor. KKM’de faiz sınırı da kaldırılmıştı.

Bloomberg, bu yaşananları derlediği bir haber hazırladı.

Haber, ‘Türkiye’nin lira savunması seçim öncesinde tüm hızıyla devam ediyor’ başlığıyla yayınlandı.

Söz konusu haber için Bloomberg’e konuşan İstanbul merkezli Tera Yatırım’ın araştırma direktörü Çağdaş Doğan da, MB değişikliklerinin muhtemelen ‘lira mevduat faizlerini yukarı çekeceğini ve lira devlet tahvil getirilerini aşağı çekeceğini’ söyledi.