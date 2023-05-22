Dolar/TL, bankalar arası piyasada 20’yi gördü

Dolar/TL, bankalar arası piyasada ilk kez 20 seviyesinin üzerini görerek rekor kırdı.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Ancak dövize talebin artmasıyla kurlar yükselmeye başladı. İktidarın mevcut ekonomi politikalarına devam etmesi halinde de dövizdeki yükselişin süreceği düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta CNN röportajında faizleri düşürmeye devam edeceklerini bir kez daha tekrarlamıştı.

Dolar/TL geçen haftayı 19,80’in üzerinde kapamıştı. Bugün sabah, bankalar arası sığ piyasada 20’nin üzeri görüldü.

Sabah 07:27’de yüzde 4,3 yükselişle 20,6588’e kadar çıkan dolar/TL daha sonra tekrar 19,82 seviyesine döndü.