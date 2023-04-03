Rusya yanlısı blogger Vladlen Tatarski, bir kafedeki patlamada öldü

Rusya St. Petersburg’daki bir kafede Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarlarının toplandığı sırada patlama meydana geldi. Rus güvenlik birimleri, patlamada ölen ünlü Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarski soruşturmasıyla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

Fotoğraf: Telegram

‘Street Food Bar No 1’ isimli kafede dün akşam meydana gelen patlamada en az 30 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gerçek adı ‘Maxim Fomin’ olan Vladlen Tatarski, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının ateşli bir destekçisiydi. Tatarski, patlamanın meydana geldiği mekanda, savaş yanlısı bir toplantıya konuşmacı olarak katılıyordu.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, kahverengi mont giyen genç bir kadının elinde bir kutuyla kafeye girdiği görülüyor. Başka bir videoda, Tatarski’ye bir heykelcik verilirken görülüyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı Darya Trepova isimli kadının, baskı altında çekildiği izlenimi veren itiraf videosunu yayınladı. Videoda Trepova, heykelciği Tatarski’ye verdiğini kabul ediyor.

Trepova, aynı videoda, heykelciğin patlayıcılığını bildiğini söylemiyor ve başka bir sorumluluk da almaktan kaçınıyor.

Sorgu görevlisinin, neden gözaltına alındığını bilip bilmediğine ilişkin sorusuna, Trepova, “Tatarski’nin öldürüdüğü mekanda bulunduğum için olmalı. Patlayan heykelciği oraya ben getirdim” cevabını veriyor.

Heykelciği kimden aldığı sorusuna ise, “Bunu sonra söyleyebilir miyim lütfen?” yanıtını veriyor.

Rusya, Ukrayna’yı suçladı

Rusya’nın ‘terörle mücadele’ polisi, saldırının arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etti.

Rus muhalif lider Alexey Navalni’nin de ‘bu kişilerle işbirliği yaptığını’ öne sürdü.

Navalni’nin kurduğu vakfın açıklamasındaysa Kremlin’in muhalifleri suçlamasının ‘kolaycılık’ olduğu yazıldı. Açıklamada, patlama ile Navalni arasında bir ilişki olmadığı da kaydedildi.

Navalni 2021’de Almanya’da Rusya’ya dönüşü sonrası tutuklanmıştı.

Ukrayna nasıl tepki verdi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mikhaylo Podolyak Twitter’da, Rusya’da ‘örümceklerin bir kavanozda birbirlerini yediklerini’ yazdı.

Ayrıca, Rusya içerisindeki siyasi çatışmanın ‘terör eylemleri’ne dönüştüğünü öne sürdü.