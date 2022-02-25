Rus zırhlısı sivil aracı ezip geçti

İşgal altındaki Ukrayna’nın Kyiv kentinde Rus zırhlı aracı sivil bir arabayı ezip geçti. Aracın içine sıkışan yaşlı adam zorlukla kurtarılabildi.

An old man rescued from the smashed car https://t.co/2kWOOGQgVd pic.twitter.com/DCGbNgYnlw — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

Görüntülerde zırhlı aracın direksiyonunu sivil aracın üzerine kırdığı görülüyor.

Ne olmuştu?

Rusya, dün sabah saat 7’de Ukrayna’yı işgale girişmişti. Üç cepheden başlatılan işgalde Rus birlikleri son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil’e girmişti. Burası Belarus sınırından başkente uzanan en kısa rota.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüntülü mesaj yayınlayarak şöyle demişti: “Düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. İkinci hedef ailem. Devlet başkanını ortadan kaldırarak Ukrayna’yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar. Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna’da. Devletimizi kendi başımıza savunuyoruz.”