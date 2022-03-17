Rus sanatçıların eserlerinin satılacağı üç müzayede iptal

Müzayede evleri Christie’s, Sotheby’s ve Bonhams Rus sanatçıların eserlerinin satılacağı açık artırmaları iptal etti.

2021’de Rusya Sanat Haftası’nın tanıtımından. Fotoğraf: www.russianartandculture.com

Britanya’nın başkenti Londra’da, haziran ve kasım aylarında düzenlenen Rus Sanatı Haftası kapsamındaki açık artırmalar başta zengin Ruslar olmak üzere koleksiyonerlerden ilgi görüyordu.

Üç müzayede evinin iptal kararı, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik yaptırımlara ‘sanat piyasasının yanıtının parçası olarak’ nitelendi.

Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, “Uygulanan yaptırımları takip etme ve uygulama konusunda çok titiz davranıyoruz ve listeler güncellendikçe yakından izliyoruz” dendi.

Christie’s de haziran ayında Rus sanatçıların imzasını taşıyan eserlerin satışa sunulacağı müzayedeyi iptal etmelerine gereçekçe olarak ‘savaşın neden olduğu belirsizlik ve yaptırımlar nedeniyle gerekli hale gelen yasal ve lojistik yükümlülükler’i gösterdi.

Açıklamada, “Bizim satışlarımızda Rusya pazarının yeri küçük ama müşterilerimizin taepleri ve bizim kontrolümüz dışındaki jeopolitik olaylarını göz önüne almak gibi bir sorumluluğumuz var” dendi.

Bonhams ise hazirandaki açık artırmayı iptal etme kararı için neden belirtmedi.

İşgal sürecinde sayısı artan yaptırımlar nedeniyle Rus sanatçıların eserlerini toplayan koleksiyoner ve onlarla iş yapanların da, “Kazara yaptırım listesinde adı geçebilecek bir Rusla muhatap olurum” endişesi taşıdığı beliritldi.

Merkezi ABD’deki ‘Guggenheim, Asher, Associates’ adlı danışmanlık firmasının ortaklarından Barbara Guggenheim, “Durum Rus sanatçılar için de alıcılar için de zorlaştı. Çünkü bu dönemde insanlar bir Rus’tan elen bir şeyi satın alırken yakalanmak istemiyor” dedi.

ABD’nin New York kentindeki avukat Thomas Danziger ise müvekkillerine yaptırım listesine adı girebilecek Ruslarla iş yaparken dikkatli olmasını söylediğini belirtti: “Rusya’daki bir müzeye bağış yapmayı düşünen bir müvekkilime masadan kalkmasını önerdim. Yaptırımlar düşünüldüğünde bağışlayacağı eserin Rusya’ya gidince hükümet tarafından kamulaştırılma, el konma riski var diye çekindik.”