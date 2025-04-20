RTÜK başkanından İmamoğlu'na TRT yanıtı: Haber alma hakkına açık bir saldırı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun TRT’yi eleştirmesini ‘kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırı’ olarak niteledi.

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İmamoğlu sosyal medya hesabından şöyle demişti: “Dün sabah güne başlarken televizyonu açınca, yıllardır boykot edip izlemediğim başta TRT olmak üzere bir kısım TV kanallarına denk geldim. Kanallar arası geçiş yaparken tesadüfen TRT-Türk kanalında bir iftiracının ifadesinin kelime kelime okunduğunu görünce durdum ve takip ettim. Dakikalarca bu ifade tane tane okundu, sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı!”

Şahin, tutuklu İBB başkanına sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

“Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT’yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır.

Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye’nin sesi olmaya devam etmektedir.

TRT’yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz.”