İmamoğlu: Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “19 Mart bir darbe girişimiydi. Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi” dedi.

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İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde eski CHP’li vekil ve gazeteci Mustafa Balbay’la görüştü. Balbay’ın Cumhuriyet‘teki yazısında aktardığına göre İmamoğlu’nun mesajları şöyle:

* CHP’yi güçlendiren, bütünlükçü bir kurultay oldu. Elbet CHP kurultaylarının geleneklerinden eserler de olmasına şaşırmamak gerekli. CHP’nin bütünlüğü çok önemliydi. Bu aşamadan sonra bir kişinin bile ama bir kişinin bile mücadelenin dışında kalmaması gerekir. Doğru ve ahlaki olan bu.

‘Uyanık olmalı, mücadeleyi bir an bile bırakmamalıyız’

* 19 Mart bir darbe girişimiydi. Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi. Uyanık olmak, mücadeleyi bir an bile bırakmamak gerekli. Bunlar milleti tebaa sanıyorlar. Tebaa kalkalı 105 yıl oldu. Başta gençler olmak üzere milletin gücü CHP’nin ve bütün muhalefet partilerinin direnciyle birleşti. Bunlar bu işe 2019’dan beri niyetliler. Yeni değil yani. Seçimi kaybedince çalmayı denediler. En büyük hırsızlık sandık hırsızlığıdır, milli irade hırsızlığıdır.

‘Sahte tanık arayışını sürdürüyorlar’

* Kamuoyunu ikna edecek bir tutanak oluşturmak için sahte tanık arayışını sürdürüyorlar. Aile mallarına çökecek kadar alçaldılar. Tutuklananlardan bazılarının belediye ile hiç ilişkisi yok. Tek suçları, İmamoğlu şirketler grubunda yönetici olmaları. Millet bu vicdansızlığı affetmez.

* Sen milletin 55 milyar dolarını hangi hakla yakıyorsun? Ekonomide güven her şeydir. Öyle bir güven kaybı var ki millet artık bu iktidarın sorunlara çare olmayacağını gördü.



