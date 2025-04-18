Tutukluluğa devam gerekçesi: İmamoğlu 'delilleri yok edebilir'miş

FURKAN KARABAY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutukluğa devam kararı şu gerekçeyle verildi: Delilleri yok edebilir, gizleyebilir ya da değiştirebilir.

Görsel: İBB

İBB odaklı soruşturmalarda ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklananların aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu dahil 16 kişiyi Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya bağladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada sadece İmamoğlu’nun avukatları hazır bulundu.

‘Gerçeğe, akla ve mantığa aykırı’

Avukatı Hasan Fehmi Demir, İmamoğlu’nun İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nce kaçma ve saklanma ihtimaliyle tutuklandığını hatırlatıp “Bu ibarelerin hiçbiri hukuken gerekçe oluşturamayacağı gibi tartışmayı dahi gerektirmeyecek şekilde gerçeğe, akla ve mantığa aykırıdır” dedi.

Demir şöyle devam etti: “Hukukun bu şekilde araçsallaştırılması hiç kuşkusuz ülkenin bugünü ve geleceğine yönelik yapılabilecek en büyük kötülüktür. Geçmiş dönemin hukuku hiçe sayan izleri bugün dahi ne yazık ki olumsuz etkilerini ülkenin her kurumunda kendini hissettirmektedir.”

Demir’in ardından İmamoğlu’nun diğer avukatı Mehmet Pehlivan söz aldı.

Müvekkilinin gizli tanık beyanlarıyla tutuklandığına dikkat çeken Pehlivan, “Yöneltilen her dört sorudan üçünün tanık beyanı, bu tanıklıkların da ‘Dedikodu duymuştum, öyle tahmin ediyorum, basında görmüştüm’ cümleleri olduğu açıktır” dedi.

Gerekçe: Delilleri yok edebilir, gizleyebilir, değiştirebilir

İfadelerin ardından kararını açıklayan İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, 16 kişinin de tutukluluğunun devamına karar verdi.

Hakimlik, İmamoğlu dahil 16 tutuklunun tahliye edilmemesine, ‘delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunması’nı gerekçe gösterdi.

Hakimlik ayrıca 16 kişinin, dosyadaki tanık, mağdur veya başkalarına baskı yapması ihtimalinin bulunduğunu da savundu.

Ne olmuştu?

19 Mart’ta İmamoğlu ve 99 kişi, ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun yanısıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil yedi kişi de ‘örgüte (PKK) yardım’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

23 Mart’ta İmamoğlu dahil 51 kişi, ‘yolsuzluk’tan tutuklandı.

Aynı gün Polat, Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla tutuklandı. 28 Mart’ta da aynı suçlamayla Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı.

Polat, 9 Nisan’da ev hapsiyle tahliye edildi. Bugün de ‘yolsuzluk’tan tutuklu Murat Abbas hakkında tahliye karar verildi.