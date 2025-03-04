Rostock'ta bazı plajlarda mayo yasak: 'Ya soyun ya terk et'

Almanya’nın Baltık Denizi kıyısındaki kenti Rostock’ta çıplaklar plajına kıyafetle gelenlerin yarattığı rahatsızlık nedeniyle mayo yasaklandı.

Fotoğraf: CNN

Rostock’ta geçen hafta çıplaklar plajında kıyafet çıkarmayı reddeden ziyaretçilerin görevliler tarafından uzaklaştırılmasına izin veren düzenleme getirildi.

Rostock Turizm yetkilisi Moritz Naumann CNN’e önlemin ‘çıplaklar kampında rahatsız edildiğini hisseden birçok kişiden gelen şikayetler’ nedeniyle alındığını söyledi. Fakat ‘kıyafetli’ ziyaretçilerin yalnızca ‘çatışmalı durumlarda’ plajdan çıkarılacağını belirtti.

Euronews’ün haberine göre uzun yıllardır Almanya’da sosyal çıplaklık doğal hayatın bir parçası görülüyor. Çıplaklar için ülkede plajlar, parklar ve yürüyüş yolları bile tahsis edilmiş durumda. Fakat gençler arasında bu alışkanlık giderek azalıyor.

“Bugün bu pratiği devam ettiren insan sayısı giderek düşüyor” diyen Naumann, Rostock’un bu nedenle resmi naturist plajlarının sayısını 37’den 27’ye indirdiğini belirtti.

Rostock’ta 15 kilometrelik kıyı şeridi, nüdist (çıplak bir şekilde doğada olmak), karma kullanım ve kıyafet zorunlu plajlar olarak dikkatlice bölünmüş durumda.

Fakat artık çıplaklar plajına adım atanlar için tek bir kural var: “Ya soyunun ya da ayrılmaya hazır olun.”