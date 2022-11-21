Ronaldo, Fernandes’le arasındaki diyaloğu anlattı, gazetecilere çıkıştı

İngiltere Premier Ligi’ndeki Manchester United’dan takım arkadaşı Bruno Fernandes’le sosyal medyaya sızan görüntüler hakkında konuşan Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası’nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi.

Ronaldo, gazetecilerden takım arkadaşlarına kendisini sormamalarını istedi (AA)

Ronaldo’nun, Britanyalı gazeteci Piers Morgan’a verdiği röportajda eleştirileri, takımı Manchester United’la arasını açmıştı. Ardından takım arkadaşı Fernandes’in, Ronaldo’ya soğuk davranışları futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Portekiz Milli Takımı’nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri’nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.

Takım arkadaşı Bruno Fernandes’le sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, “Uçağı gecikti, ona ‘Tekneyle mi geldin’ diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın” dedi.

Gazetecilere ‘kurşun geçirmez’ ve ‘demir gibi sağlam’ olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan’a verdiği röportajla ilgili şunları söyledi: “Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor.”