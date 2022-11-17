Ronaldo: Manchester City’ye imza atmaya yakındım

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen sene Manchester United’a gelmeden önce takımın ezeli rakibi Manchester City’ye imza atmaya yakın olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo. Fotoğraf: Reuters

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, birkaç kişi tarafından kulüpten atılmaya çalışıldığını ve bu nedenle ihanete uğradığını hissettiğini dile getirmişti. Yıldız futbolcu, teknik direktör Erik ten Hag’a saygısı olmadığını söylemişti.

Manchester United, Ronaldo’nun sözlerinden sonra inceleme başlattığını duyurmuştu.

Ronaldo şimdi de geçen sene, Manchester City’ye imza atmaya yakın olduğunu söyledi.

Ronaldo, 2018-2021 yılları arasında Juventus’ta oynadı. Juventus’tan sonra Manchester United’a transfer oldu. Reuters’ın aktardığına göre, Ronaldo, Juventus’tan sonra Manchester City’ye gidebileceğini ama Manchester United’ın ve Ronaldo’nun eski antrenörlerinden Alex Ferguson’un ikna etmesiyle City’ye değil United’a imza attığını söyledi.

Ronaldo, “Dürüst olmak gerekirse City’ye gitmem çok yakındı. Yanılmıyorsam iki hafta önce City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, beni almak için çok uğraştıklarını söyledi. Ama biliyorsunuz benim geçmişim, kalbim, hisselerim hepsi United’da. Ferguson da tabii çok etkili oldu” dedi.

Ronaldo, 2003-2009 yılları arasında Manchester United’da forma giymiş ve sayısız başarıya imza atmıştı.