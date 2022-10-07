Robotik şirketlerinden silahlanlandırmama sözü

Altı robotik şirketi, gelişmiş robotlarını silahlandırmama sözü verdi. Ancak taahhüt, bu teknolojilerin silah olarak kullanılmasını durdurmak için yeterli değil.

Görsel: Terminatör 2 Kıyamet Günü

Tüm robotik endüstrilerine yönelik açık bir mektupta şirketler, ‘uzaktan veya otonom olarak çalıştırılan robotlara silah eklemenin zarar riskleri ve ciddi etik sorunlar doğurduğuna inandıklarını’ söyledi.

Mektubun imzacıları Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree Robotics “Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya gelişmiş robotik sağlayan geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz” diyor.

The Verge’de yayınlanan makaleye göre, mektubun dünyadaki artan silahlanma ve orduların son yıllarda otonom silahlar geliştirmeye başlaması nedeniyle paylaşıldığı düşünülüyor. Robotik alanındaki gelişmelerin bilim kurgu filmlerindeki gibi robot savaşlarına yol açacağı korkusu da nedenlerden biri.

Robotlar asker ve polis tarafından kullanılıyor

Hyundai’ye ait olan Boston Dynamics, en çok tanınan dört ayaklı robot olan Spot’un üreticisi olarak özel bir incelemeye tabi tutuldu. Şirketin robotları ayrıca polis departmanları ve Fransız ordusu tarafından kullanım için denendi. Her iki durumda da robotlar silahsız şekilde insanlar tarafından uzaktan kontrol edilerek keşif için kullanıldı.

Boston Dynamics’in erken gelişimi, neredeyse tamamen ABD askeri finansmanı sayesinde gerçekleşti. ABD Ordusu, şirketin deneysel, daha büyük robotlarını, piyade birlikleri için yük taşıyıcı olarak kullanabileceğini düşündü. Fakat, makineler çok gürültülü olduğu için geliştirmelerini rafa kaldırdı ve Boston Dynamics ticari satışlara yöneldi.

Fotoğraf: Ghost Robotics

Mektubun imzacıları arasında dört ayaklı robotlar da üreten, askeri ve devlet satışlarına odaklanan ABD firması Ghost Robotics yer almıyor. Şirketin robotları hem ABD Uzay Kuvvetleri hem de ABD Hava Kuvvetleri tarafından üslerde devriye geziyor ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından ABD’nin Meksika sınırında test ediliyor. Ghost Robotics’in makinelerine silah üreticileri tarafından silahlar takıldı ve şirketin CEO’su Jiren Parikh, firmanın müşteri kullanımını kısıtlamaya çalışmadığını söyledi.