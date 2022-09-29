İki bacaklı robot Cassie 100 metre koşuda dünya rekoru kırdı

ABD’deki Oregon Devlet Üniversitesi’ne bağlı Agility Robotics’in ürettiği Cassie isimli iki bacaklı robot, 100 metrelik koşuyu 24,73 saniyede tamamlayarak ‘robotlar arasında’ dünya rekoru kırdı.

Fotoğraf: Oregon State University

Tanıtımı 2017’de yapılan ve 2021 yılında 5 km’lik mesafeyi 53 dakikada tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Cassie, bu kez 100 metre koştu ve Guinness Dünya Rekorunun sahibi oldu.

Başarısını makine öğrenme algoritmaları kullanılarak donatılan koşma yeteneğine, benzersiz biyomekaniğine ve bir devekuşu gibi bükülen dizlerine borçlu olan Cassie, Boston Dynamics’in ‘Atlas‘ insansı robotunu ve dünyanın en hızlı iki ayaklı robotu olan ‘Mabel’i geçerek 100 metrelik robot koşusunun kazananı oldu.

Öte yandan, 100 metre koşuda insan hala robottan daha hızlı. Dünya rekoru 9.58 saniyeyle Jamaikalı atlet Usain Bolt’a ait.