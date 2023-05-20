Restoranımız Dünya manzaralıdır

Bir uzay turizmi girişimi, ‘Dünya manzarasına karşı’ yemek için ön rezervasyonları almaya başladı.

Fotoğraf: Zephalto

Ehli keyifler ‘kuru kuru’ uzaya gider mi? Fransız uzay turizmi şirketi Zephalto ‘gitmez‘ diye düşünmüş olacak ki deneyim peşinde koşanlar için bir program hazırlamış.

Michelin yıldızlı şeflerin elinden çıkan zengin menünün ve nadir Fransız şaraplarının tadını ‘Dünya manzarasına karşı’ çıkarmak isteyenler ya da akıllarına daha önce böyle bir şey gelmemiş olsa da bundan sonra isteyecekler, önümüzdeki yıl bu hayale kavuşabilecek.

Eski hava trafik kontrolörü Vincent Farret d’Astiès’nin kurduğu Zephalto‘nun cüretkar teklifini cazip bulanlar, stratosferdeki (atmosferin 30 kilometrelik ikinci tabakası) bir balona bağlı duran Celeste adlı basınçlı bir kapsülle, sadece 90 dakikada yerden yaklaşık 25 kilometre yükselecek; altı yolcu ve iki pilot üç saat boyunca Dünya’nın üzerinde ‘yüzerek‘ yiyip içecek.

Rezervasyon yaptırmak için önce 10 bin avro (215 bin lira) ödeyip ön rezervasyon bileti almak gerekiyor. Bu sayede, tek kişi için 120 bin avro olan biletler satışa çıktığında yer ayırtma şansınız oluyor.

Kim gider diyorsanız

Space Perspective de benzer bir deneyimi ‘Neptune‘le sunmayı hedefliyor

Zephalto, CNN.com’a 2024 sonundan 2025 ortasına kadar olan ilk uçuşlardaki koltukların çoktan satıldığını,şu anda 2025 ortasından sonrasının ön rezervasyonlarını aldıklarını söyledi.

2016’da kurulan Zephalto, uzay turistlerine hitap eden tek turizm şirketi değil. Floridalı Space Perspective şirketi de ‘Neptune‘le deneyim peşinde koşan varlıklı insanları yakalamayı hedefliyor.