Resmileşti: Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek yıl MotoGP Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.

MotoGP’nin sosyal medya kanallarındaki duyuruya göre Razgatlıoğlu, 2026’da Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak.

Organizasyonun X hesabında Razgatlıoğlu için “Türk süperstar gelecek sezon MotoGP’de sahne almaya hazır” denildi.

28 yaşındaki sporcu, 2018’den beri mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021 ve 2024’te şampiyonluk olmuştu.

Superbike’ta 63 etap zaferi elde eden milli motosikletçi, organizasyon tarihinin en fazla yarış kazanan ikinci pilotu konumunda.

Yamaha Genel Müdürü gelişmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Toprak’ı Yamaha ailesine tekrar dahil etmekten heyecan duyuyoruz. Superbike’ta tüm zamanların en çok zafer kazanan Yamaha sürücüsü olan Toprak, Superbike şampiyonluğunu iki kez kazanarak olağanüstü bir yetenek olduğunu kanıtladı.

MotoGP’ye geçişi, hem bir ‘eve dönüş’ hem de heyecan verici yeni bir meydan okuma. Mücadeleci ruhu ve kararlılığı, hem Prima Pramac Yamaha takımı hem de Yamaha’nın cesur MotoGP stratejisi için mükemmel şekilde uyumlu. Bu yüzden 2026’nın birçok kişinin beklediği hamleyi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz.”

Bu arada Razgatlıoğlu, bu sezon beş etabı geride kalan Dünya Superbike Şampiyonası’ndaysa 221 puanla pilotlar klasmanında ikinci sırada.

The Turkish superstar @toprak_tr54 is ready to rumble in #MotoGP next season! 🇹🇷#MotoGP2026 pic.twitter.com/WMkPdRDFqF