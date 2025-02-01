Refah sınır kapısı aylar sonra açıldı: Gazze'den ilk tıbbi tahliye

Gazze şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısı, İsrail ordusunun sekiz aylık işgalinin ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Fotoğraflar: AA

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar Refah sınır kapısından Mısır’a geçti.

İsrail ordu radyosu kapıdan sadece Gazze sakinlerinin çıkış yapabileceğini, Gazze’ye dışarıdan giriş olmayacağını bildirmişti.

Anlaşma uyarınca kapıdan her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için üç refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verilecek. Geçişler İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır’ın onayına tabi olacak.

İsrail’le savaşırken yaralanan Hamas militanlarının Mısır’a geçmesine izin verilirken, 7 Ekim 2023’teki ‘Aksa Tufanı’ saldırısına katılanlara izin verilmeyecek.

Sınır kapısında Avrupa Birliği (AB) adına bir güçle, Mısırlı ve Hamas üyesi olmayan Filistinliler bulunacak. İsrail resmi olarak kabul etmese de söz konusu Filistinlilerin Ramallah yönetimine bağlı olacağı ve sadece geçiş izinlerini damgalayacakları bildiriliyor.

Buradaki tüm görevlilerin İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet’in kontrolünden geçeceği de aktarıldı.

7 Mayıs 2024’te kapatılmıştı

İsrail ordusu, Refah sınır kapısını 7 Mayıs 2024’te işgal etmişti.

Gazze’nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

Rehine takası sürüyor

İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası da dördüncü turda.

Hamas’ın bugün biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere üç İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında, İsrail 183 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

Söz konusu Filistinli tutukluların 18’i müebbet, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler, 111’i de 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.