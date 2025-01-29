Dışişleri: Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışan üç Türk vatandaşı öldürüldü

Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken hava saldırısıyla üç kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, İsrail’i kınadı.

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Bakanlık, saldırının hukuksuz olduğunu belirterek İsrail’i kınadı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.

Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir.”