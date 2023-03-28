Rahmi Turan: Muharrem İnce’nin hedefi

İlk 3 gün bocalayan ve 100 bin imzaya ulaşamayan Muharrem İnce, 4’üncü gün AKP’den gelen destek imzalarla 100 bin imzayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Adayı oldu. Tabii ki, adaylık demokratik bir haktır, ancak… Yurt içinde ve dışında yapılan yorumlar İnce’nin aleyhine. Onu “Bir bölen” olarak niteliyorlar. Mesela Fransız Haber Ajansı AFP, dikkati çeken bir analiz yayınladı. Özetle şöyle: “Muharrem İnce, Erdoğan’a karşı olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da karşı… Peki, neyi temsil ediyor, belli değil! Bunu kimse bilmiyor.” Ajans yorumuna şöyle devam ediyor: “İnce’nin CHP ve İYİ Parti’den oy alması bozguncu bir etki yapabilir ve seçimi ikinci tura bırakabilir. İnce’nin, AKP’den oy çalması pek mümkün değil. Onun adaylığı en çok kime hizmet eder? Erdoğan’a.” Dış yorumlar bu mealde… Yurt içindeki yorumlar da pek farklı değil. Mesela, gazeteci-yazar Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi’ndeki sütununda şöyle yazdı: “Şimdi artık herkes biliyor ki, Muharrem İnce 100 bin imzayı bulamadı. Bunun üzerine Saray’dan gelen talimatla AKP teşkilatları otobüslerle vatandaş taşıdılar ve imzaları tamamladılar.” Bir başka meslektaşımız da “İnce’nin hedefi seçimi 2’nci tura bırakmak ve Erdoğan’ı kazandırmak!” yorumunu yaptı. Bakalım evdeki hesaplar çarşıya uyacak mı?
SON HABERLER
‘White Lotus’ dümeni Tayland’a kırdı: Üçüncü sezonun teması Doğu dinleri ve ölüm
HBO dizisi The White Lotus, Hawaii ve İtalya’da geçen iki sezonun ardından üçüncü sezonda dümeni Tayland’a çeviriyor.
Özel yurt, öğrencilerden kalmadığı günün parasını istedi
Kırklareli’nde özel bir yurt, uzaktan eğitim kararıyla öğrencileri şubatın ortasında çıkardı. Öğrencilerin kalmadığı günlerin parası da istendi.
Almanya, Ukrayna’ya Leopard 2 tankları gönderdi
Almanya, sözünü verdiği tankları Ukrayna’ya gönderdi.
CHP ve İYİ Parti en az 18 bölgede tek listede anlaşmış
CHP ve İYİ Parti’nin en az 18 bölgede ortak listede anlaştığı bildirildi. İki partinin geçen seçim milletvekili çıkaramadığı yerler konuşulmuş.
Yunanistan 21 Mayıs’ta seçime gidiyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamento seçimlerinin 21 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.
Bankalar kur şokuna karşı stres testlerine başladı
Bankalar seçim sonrası olası bir kur ve faiz şokuna karşı stres testlerine başladı. Bankacılar mevcut uygulamaların sürdürülemez olduğunu vurguladı
Fazıl Say, İnce’nin özrünü kabul etmedi: Utanç yaşattı
Piyanist Fazıl Say, kendisini eleştiren sanatçıları ‘sözde sanatçılar’ diyerek hedef alan Muharrem İnce’nin sonradan dilediği özrü kabul etmedi.
Amerikalıların ‘dini imanı’ para olmuş
ABD çapında yürütülen 25 yıllık bir araştırmaya göre din gibi manevi değerler zayıflamış, para ise yükselen değer.
İYİ Partili Yılmaz’dan üç kısa not: Ayrıntıda Babacan gizli
İYİ Partili Bilge Yılmaz, AKP dönemindeki özelleştirmelere dair eleştirisini Ali Babacan’ın savunduğu Türk Telekom üzerinden yaptı.
‘İnce’den kabak tadı vermek…
Muharrem İnce’nin siyasi kariyeri, Kılıçdaroğlu öyle istediği için değil, iradesizlikten öldü. Bunu anlamıyor, anlamadıkça işin suyunu çıkarıyor. Kabak tadı veriyor.