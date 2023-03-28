Rahmi Turan: Muharrem İnce’nin hedefi

İlk 3 gün bocalayan ve 100 bin imzaya ulaşamayan Muharrem İnce, 4’üncü gün AKP’den gelen destek imzalarla 100 bin imzayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Adayı oldu. Tabii ki, adaylık demokratik bir haktır, ancak… Yurt içinde ve dışında yapılan yorumlar İnce’nin aleyhine. Onu “Bir bölen” olarak niteliyorlar. Mesela Fransız Haber Ajansı AFP, dikkati çeken bir analiz yayınladı. Özetle şöyle: “Muharrem İnce, Erdoğan’a karşı olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da karşı… Peki, neyi temsil ediyor, belli değil! Bunu kimse bilmiyor.” Ajans yorumuna şöyle devam ediyor: “İnce’nin CHP ve İYİ Parti’den oy alması bozguncu bir etki yapabilir ve seçimi ikinci tura bırakabilir. İnce’nin, AKP’den oy çalması pek mümkün değil. Onun adaylığı en çok kime hizmet eder? Erdoğan’a.” Dış yorumlar bu mealde… Yurt içindeki yorumlar da pek farklı değil. Mesela, gazeteci-yazar Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi’ndeki sütununda şöyle yazdı: “Şimdi artık herkes biliyor ki, Muharrem İnce 100 bin imzayı bulamadı. Bunun üzerine Saray’dan gelen talimatla AKP teşkilatları otobüslerle vatandaş taşıdılar ve imzaları tamamladılar.” Bir başka meslektaşımız da “İnce’nin hedefi seçimi 2’nci tura bırakmak ve Erdoğan’ı kazandırmak!” yorumunu yaptı. Bakalım evdeki hesaplar çarşıya uyacak mı?

Rahmi Turan’ın yazısı