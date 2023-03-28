Muharrem İnce, müzakereye açıkmış: Kemal Bey gelirse konuşurum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘cumhurbaşkanlığı yardımcılığı’ teklifi alırsa ne yapacağı sorusuna ”Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Müzakereye açığım” yanıtını verdi.

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Millet ittifakı adayı ilan edilmesinden sonra yayınlanan anketler CHP liderini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryosunda seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

Bu nedenle muhalefetten beşinci günde yeterli imza sayısına ulaşabilen İnce’nin adaylıktan çekilmesi için ciddi baskı var. İnce’nin muhalefetin oylarını böleceği ve bu nedenle ikinci turda bazı anti demokratik adımlarla Erdoğan’ın kazanabileceği endişesi paylaşılıyor.

İnce dünkü açıklamasında millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, adaylığını dayattığını savunarak “Oylar sel gibi bize akacaktır” demişti.

Bugün Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan İnce, ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık önerilirse tavrınız ne olur?’ sorusuna şu yanıtı verdi: ”Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım.”

İnce şunları söyledi: ”Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın’la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim. Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir.”