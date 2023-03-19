Putin’den işgal altındaki Mariupol’e sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın başından bu yana ilk kez işgal edilen Ukrayna topraklarını ziyaret etti.

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Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde komşusu Ukrayna’ya saldırarak savaş başlatmış ve uzun süre abluka altında tuttuğu Mariupol kentini 20 Mayıs’ta tamamen kontrolüne geçirmişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Mariupol’e bir ‘iş gezisinde’ bulunduğu bildirildi.

Rus devlet televizyonu da Putin’i Mariupol caddelerinde otomobil kullanırken gösteren görüntülerini yayınladı. İlgili haberde, Rusya devlet başkanının önce liman kenti üzerinde helikopter ile turlayarak yetkililerden bilgi aldığı, daha sonra da kentin bazı noktalarında otomobilinden inerek halkla sohbet ettiği aktarıldı.