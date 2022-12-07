Protestolardan sonra: Çin, Covid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

Çin, artan Covid-19 vakalarıyla mücadele etmek için bazı kısıtlamalara gitmişti. Bu kısıtlamalar ekonomiyi olumsuz etkilerken ülke genelinde protestoların düzenlenmesine neden olmuştu. Çin, bu kısıtlamaları gevşetmeye başladı.

Çin’deki Covid-19 kısıtlamalarına yönelik protestolardan bir görüntü. Fotoğraf: Reuters

BBC ve Reuters‘ın aktardığına göre, Çin’in aldığı yeni kararlar şu şekilde:

* Hafif semptomları olan ya da semptom göstermeyen Covid-19 hastalarının hastanelerin yerine evde karantinaya girmesine izin verildi.

* Bölgeler arası seyahatte negatif test gösterme şartı kaldırıldı.

* Okul ve hastaneler haricinde kamusal alanlara girişte negatif test gösterme şartı kaldırıldı.

* Sokağa çıkış yasakları şehir, ilçe, mahalle gibi alanlardan ziyade binalar, daireler gibi dar kapsamlı uygulanacak.

Yeni kararlar, Çin’in yavaş yavaş dünyanın geri kalanıyla uyum sağlamaya çalışacağı ve sınır kontrollerinin gevşeteceği yönünde yorumlanıyor. Covid-19 kısıtlamaları, Çin ekonomisini olumsuz etkiliyordu.

Çin’in dört bir yanındaki şehirler, ağır kısıtlamalardan dolayı son dönemlerin en büyük protesto gösterilerine sahne olmuştu.