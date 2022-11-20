Çin’de altı ay sonra Covid-19 kaynaklı can kaybı

Çin’de, Covid-19 salgınında 26 Mayıs’tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı.

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Dünyada 6 milyon 600′ bini aşkın, Türkiye’de 101 binden fazla can alan virüs, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu başkent Pekin’de yaşayan 87 yaşındaki adamın virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Çin, ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.

Ülkede sonbaharda bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, ‘sıfır vaka’ stratejisi kapsamında katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara, protestolara yol açıyor.