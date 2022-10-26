Çin, ‘solunabilir’ Covid-19 aşısını uygulamaya başladı: 20 saniye sürüyor

Çin’de, geçen ay başında acil kullanım onayı alan ‘solunabilir Covid-19 aşısının’ uygulanmaya başladı.

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Uygulamanın ilk adresi Şanghay kenti oldu. Çinli şirket CanSino Biotech’in geliştirdiği dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı ‘Convidecia Air’, kentte Sinovac ve Sinopharm şirketlerinin geliştirdiği inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişilere uygulanıyor. Uygulamanın başladığını sosyal medya hesabından duyuran kent belediyesi, bu aşıların hatırlatma dozu olduğunu aktardı.

Çin devlet medyasında paylaşılan videoda halk sağlığı merkezlerine gidenlerin bardaklar içindeki aşı bileşiğini bir pipet yardımıyla soluduğu görülüyor. İşlem 20 saniyede tamamlanıyor.

‘Bir bardak süt içmiş gibi’

Bir kişi deneyimini, “Bir bardak süt içmiş gibi bir his. Soluduğumda şekerli bir tat hissettim” diyerek anlattı.

Uzmanlar, enjektör kullanılmadan yapılan bu aşıların iğne olmak istemeyen kişileri ikna edebileceği, uygulaması daha kolay olduğu için yoksul ülkelerde aşı programlarının yaygınlaşmasının önünü açabileceğini vurguluyor.

Saklanması daha kolay

Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının, virüsün doğal enfeksiyon yolu solunum hücrelerini uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor. Enjektör yerine aşı sıvısını hava kabarcıklarına dönüştüren püskürtücü aygıt ‘nebulizatör’ kullanılıyor. Aşı bileşiği nebulizatör makinasından bardağa aktarılıyor.

Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak saklanabiliyor.

Solunabilir aşılar ve ilaçlar genelde metal kapsülde muhafaza edilen ve spreyle solunan bir formda piyasaya sunuluyor. Grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılan sprey aşılar üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.