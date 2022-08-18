Çin ‘sıfır vaka’ stratejisini abarttı: Balıklara Covid testi

Çin’in sahil kenti Şiamen’de balıkçılara ve yakaladıkları balıklara Covid testi yapılması kararı alındı.

Fotoğraf: taihainet.com

Ülkede bir süredir ‘sıfır Covid’ politikasının meyveleri olarak aşırıya kaçan önlemler alınabiliyor. Bütün bir mahallenin karantinaya alınması, tüm şehre covid testi yapılması, Ikea’da temaslı müşteri olduğu tespit edilince bütün müşterileri mağazada karantinaya almaya çalışması gibi..

Son olarak Şiamen kentinde yetkililer virüse geçit vermemek için balıkçıların ve yakaladıklarının günlük nükleik asit testi yapılmasını kararlaştırdı.

Gerekçe olarak bazı balıkçıların denizdeyken yasa dışı ticarete bulaşabildiği ve yurt dışından gemilerle teması geçtiği, bunun da corona virüs bulaşına neden olabileceği belirtildi.

Bazı sosyal medya kullancıları kararla dalga geçerken bir tanesi, yetkililerin kararı bir adım daha ileri götürüp ‘deniz canlılarını zorunlu sağlık sistemine kaydedip uluslararası sulara seyahat eden balıklara Çin’e girmeden önce yedi günlük karantina uygulanmasını’ önerdi.