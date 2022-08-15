Ikea’da karantinadan kaçış: Bir temaslı yüzünden yüzlerce müşteriyi mağazaya kapatmak istediler

Çin’in Şanghay kentindeki Ikea mağazasının müşterileri kendilerini karantinaya almaya çalışan yetkililerin elinden zor kaçtı.

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Vaka sayısının yükselmesi nedeniyle şubat ve mart aylarında sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte sonrasında da vaka görülen bölgeler karantinaya alınmıştı. Çok sayıda kişi evlerinde değil, ofislerinde, restoranlarda, spor salonlarındayken izole edilmişti.

Çin’in ‘0 Covid’ stratejisinin katı uygulamalarının bir örneğine montaja hazır mobilyalar satan Ikea’nın kentteki şubelerinden biri tanık oldu.

Cumartesi günü, bir müşterinin testi pozitif çıkan biriyle yakın temas ettiği belirlenince Şuhui bölgesindeki mağazaya giden yetkililer, kapıları kapatıp içerideki herkesi karantinaya almaya çalıştı.

Tibet’e gidip kente dönen ve virüse yakalandığı belirlenen altı yaşındaki bir çocukla temas eden söz konusu müşterinin o anda mağazada olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı ama o gün oraya gittiği belirtildi.

Güvenlik görevlileri sağlıkçıların isteği üzerine kapıları kitledi ancak içerideki kalabalık açmaya zorladı ve kaçtı. 1998’de açıldığında Ikea’nın Çin’deki ilk mağazası olan şubedekilerin dışarı çıkmak için panikle koşuşturup kapıya dayandıkları anlar kameralara yansıdı.

Pazar günüyse mağaza kapalıydı.

Şanghay Sağlık Komisyonu, mağazaya veya çevresindeki bölgelere gidenlerin iki gün süreyle kendilerini izole etmelerini, sonrasındaki beş gün de dikkatli olmalarını istedi.

Şanghay Daily gazetesindeki habere göre testi pozitif çıkan altı yaşındaki çocukla temas eden 400 kişi var. Hiçbirinde semptom yok. 80 bin kişiye test yapıldı.