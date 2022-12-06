Pekin’de Covid-19 kısıtlamalarında esnemeye gidildi

Çin’in başkenti Pekin’de, artan Covid-19 vakalarından dolayı alınan bazı önlemler kaldırıldı.

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Çin’de son dönemde artan Covid-19 vakaları sonrası sürdürülen ‘sıfır vaka’ politikası tepkiyle karşılanmıştı.

Protestolara sahne olan şehirlerden Çin’in başkenti Pekin’de bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Reuters’ın aktardığına göre, vatandaşların marketlere ve ticari binalara girmesi için negatif test sonucunu göstermesine gerek kalmadı. Buna rağmen internet kafeler, okullar, barlar, kapalı spor salonları ve huzur evlerine girmek için negatif test sonucunu göstermek hala zorunlu.

Ayrıca, Pekin Havalimanı’na girmek için de negatif test sonucu gösterme şartı kaldırıldı.

Çin’de şu an 42 binin üzerinde aktif vaka var. Pekin’de de günlük yaklaşık 900-1000 seviyesinde yeni vaka bildiriliyor.