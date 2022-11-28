Covid-19 vakaları rekor kıran Çin’de protestolar da büyüyor

Çin’de hafta sonunda Covid-19 kısıtlamalarına karşı daha önce benzeri görülmemiş eylemler düzenlenmesinin ardından bugün bildirilen vaka sayısı ile yeni zirve seviye kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Hafta sonu gerçekleşen eylemlerin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 10 yıl önce göreve gelmesinden bu yana ilk olduğu belirtiliyor.

Nadiren görülen büyüklükte olan eylemlerin ülkede salgın kısıtlamaları ve bunların dünyanın ikinci büyük ekonomisi üzerindeki etkilerine dair endişeleri artırmasıyla hisse piyasaları ve petrol fiyatları keskin geriledi.

Hafta sonu boyunca devam eden eylemlerde Şangay’da dün eylemciler ve polis karşı karşıya geldi. Polisin bir otobüs dolusu eylemciyi gözaltına aldığı görüldü.

BBC’de yer alan haberde eylemleri takip eden muhabirlerinden birinin de polis tarafından darp edildiği ve gözaltına alınıp birkaç saat sonra da serbest bırakıldığı bildirildi.

Vuhan ve Lanzhou dahil olmak üzere birçok kentte gerçekleşen eylemlerde Covid-19 test merkezleri tahrip edilirken, ülke genelinde üniversite kampüslerinde de öğrenciler geçen hafta Urumçi’de çıkan yangına tepki göstermek için toplandı.

Eylemlerin ardından bugün 40 bin 052 yeni vaka bildiren Çin’de beşinci kez rekor seviye kaydedilmiş oldu. Ülkede vaka sayısı dün 39 bin 506 olarak açıklanmıştı.