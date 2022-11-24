Çin’de günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Çin’de dün günlük Covid-19 vaka sayısının rekor düzeye çıktığı açıklandı. Ülkede 31 bin 444 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan’da görülmüştü.

Vaka sayısı, Çin’in 1,4 milyarlık geniş nüfusu ve Batı ülkelerinde görülen vaka sayılarıyla karşılaştırıldığında oransal olarak küçük.

Ancak Pekin’in katı sıfır vaka politikası uyarınca, küçük salgınlarda bile tüm şehirler kapanabiliyor.

Bu politika, salgının üçüncü yıldönümü yaklaşırken nüfusun büyük bir bölümünde yorgunluğa ve kızgınlığa neden oldu. Diğer yandan bu durum şiddetli protestoların yanı sıra dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde üretimi de vurdu.