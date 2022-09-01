Polis şiddeti tepki çekmişti: Erdoğan, Saray’da 20 bin öğretmen atayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki törende 20 bin öğretmen atanacak.

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Anadolu Ajansı, bugün 20 bin öğretmenin atanacağını duyurdu. Atama, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.

Öğretmenler polis şiddetiyle gündemde

Yakın zamanda öğretmenler özlük hakları için toplanmış, polis saldırısıyla karşılaşmış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tepkisiyle iç politikadaki tartışma konularının en önemlisi haline gelmişti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara’daki emniyet müdür yardımcısı Mukadder Kardiyen, Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve talimatla gözaltına aldırmıştı. Tartışma yaratan görüntülerin ardından Kılıçdaroğlu polisin sert müdahalesini eleştirmiş, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tartaklanarak gözaltına alınan Betül Koca’nın fotoğrafını paylaşarak hem öğretmeni hem de CHP liderini hedef almıştı.

Dün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nca görüşmeye çağırıldıklarını duyurmuştu.