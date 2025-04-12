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Polat çifti Ağırel ve Soykan gözaltındayken şikayette bulunmuş

Gazeteci Murat Ağırel, “Dilan Polat’la, Engin Polat yememiş içmemiş Timur Soykan’la gözaltına alındığımız gün hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş” dedi.

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Ağırel ve Soykan, 10 Nisan sabahı ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, gece adli kontrolle serbest bırakılmışlardı.


İstanbul başsavcılığı, iki gazetecinin Flash TV’nin tutuklu sahibi Erkan Kork ve diğer kanal yöneticilerinin şikayeti üzerine gözaltına alındığını açıklamıştı.

Beş gazeteciyle birlikte kurdukları (Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu) Onlar TV adlı YouTube kanalında konuşan Ağırel, Polat çiftinin şikayetine dair şunları söyledi:

“Yasadışı bahisi yazıyorum. Yazdığım kişiler itibar suikastı yapmak için ‘Şöyle oldu’, ‘Böyle oldu’ diyor… Dünyada bunun üzerine giden gazetecilere ödül veriyorlar, biz ödül istemiyoruz. Bizim hukukumuzu savunun. Hırsızı, ahlaksızı yazıyoruz, siz bu adamların sözlerine riayet ediyorsunuz.

‘Belgesiz tek kelimem varsa yargılayın’ diyorum, kitabımı götürüp suç duyurusunda bulunuyorum. Yazdığım adamlar benim hakkımda, Timur Soykan suç duyurusunda bulunup cezaevine atılmasını istiyor. Ya hukuk bu değil. Şimdi yolu açıldı.

Neyin yolu açıldı biliyor musunuz? Biz Timur’la gözaltındayken, tutuklanmaya sevk edilmişken, Dilan Polat’la Engin Polat yememiş içmemiş, gözaltına alındığımız gün hakkımızda suç duyurusunda bulunmuşlar. Niye? Ben kitap yazdım ya, hem kitap hakkında suç duyurusunda bulunuyor, hem de bu süreçte ben ses odasına girmişim ‘Sen cami duvarına işedin’ demişim. Onunla ilgili de gidip ifade vermişim, bu suçmuş. Savcı çağırsa tabii ki gider ifade veririm.

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