Pınar Gültekin davası: Yargıtay, Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbeti bozdu

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin sanık Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

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Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararla ilgili açıklamasında kararın taraflarca temyiz edildiğini ve dosyanın Yargıtay’a gönderildiğini belirterek şunları söyledi:

* Henüz tarafımıza tebliğ edilmeyen, bilgimizin olmadığı ve her nasılsa basınla paylaşılan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin kararını biz de basından öğrendik.

* Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı’nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin’i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur.

* Bize göre Yargıtay’ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.

* İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir.

* Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra yedi yıl cezaevinde kalacaktır. Kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır.

* Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslahken bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır.

Kararın tarih önünde müvekkil ailenin ve kamu vicdanında mahkum olacağını belirten Epözdemir, “Yargıtay’ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesinin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Ne olmuştu?

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü.

Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Haziran 2022’de görülen davanın 13’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 23 yıla indirmişti. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Davada sanık Cemal Metin Avcı hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ‘suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme’ suçunda dört yıl hapis cezası verilmişti.