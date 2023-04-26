Piiz davulcusuna saldıran sanığın tahliyesine itiraz edildi

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz’a saldırdığı gerekçesiyle 13 yıl altı aya kadar hapsi istenen sanık Bilge Kaan Korkmaz’ın tahliye edilmesine Ankara başsavcılığınca itiraz edildi.

Saldırgan Bilge Kaan Korkmaz. (Görsel: AA)

Ankara 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak sanık Korkmaz’ın tahliyesine karar verilmişti.

Bunun üzerine Ankara başsavcılığı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak sanığın yeniden tutuklanması için karara itiraz etti.

Başsavcılığın talebine ilişkin nihai kararı vermesi için dava dosyası, Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede yer alanlar

Davanın iddianamesinde, sanık Bilge Kaan Korkmaz ve arkadaşlarının, 15 Aralık 2022’de, Mehmet Dudarık’ın da üyesi olduğu Piiz‘in sahne aldığı eğlence merkezine gittiği belirtiliyor.

Dudarık’ın yanlışlıkla Korkmaz’ın arkadaşının ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, Dudarık özür dilemesine rağmen sakinleşmeyen Korkmaz’ın, tartışma esnasından Dudarık’ın yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Oğuz’u takip ederek eğlence merkezinin bahçesinde darbettiği öne sürülüyor.

İddianamede, Korkmaz’ın daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık’a yaklaşarak yumruk attığı, aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Dudarık’ı yumruklamaya devam eden Korkmaz’ı çevredeki vatandaşların durdurduğu kaydediliyor.

Sanık Korkmaz’ın, Oğuz’a karşı ‘kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan bir yıl altı aydan dört yıl altı aya, müşteki Dudarık’ı ise ‘kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan üç yıldan dokuz yıla kadar hapsi isteniyor.