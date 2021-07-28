Pfizer, aşı satış tahminini 33 milyar dolara çıkardı

ABD’li ilaç firması Pfizer, corona virüsü aşısından bu yıl elde edecekleri satış geliri tahminini 33 milyar dolara çıkardı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Pfizer’ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 arttı.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği, mRNA olarak bilinen teknolojinin kullanıldığı Covid-19 aşısı dünyada kullanılan en yaygın aşılardan biri. ABD ile 300 milyon dozluk anlaşma yapan Pfizer ile BioNTech şirketlerinin ek olarak 500 milyon doz aşı için de girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Pfizer, ABD ve Avrupalı denetçilere birkaç hafta içinde üçüncü doz takviye aşısının onaylanması için başvuruda bulunacaklarını duyurmuştu. Ancak bu fikir yeterli veri olmaması sebebiyle uzmanlar tarafından kabul görmedi.