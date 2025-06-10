Pew Research raporu: Dünyada nüfusu en hızlı artan dini grup Müslümanlar

ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew Research’ün 2010-2020 dönemini kapsayan küresel din istatistikleri raporuna göre dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup Müslümanlar.

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Pew raporu 201 ülkeden toplanan nüfus verileri, kayıtlar ve anket sonuçlarıyla hazırlandı.

Buna göre 2010-2020 döneminde Müslüman nüfusu 347 milyon kişi arttı. Dünya nüfusunda Müslüman oranı yüzde 23,9’dan 25,6’ya yükseldi.

Raporda bu artışın temel nedeni doğal nüfus artışı gösterildi. En yüksek artış oranıysa yüzde 52,3’le Kuzey Amerika’da.

Öte yandan Hristiyan nüfusu 122 milyon kişi artsa da dünya nüfusuna oranı yüzde 30,6’dan 28,8’e düştü.

Hristiyanlık özellikle Avrupa ve Amerika’da geriledi. Raporda bu düşüşün nedeninin dini terk etme ve din dışı nüfusun artışı gösterildi.

Bölgelerin dini değişimiyse şöyle:

Müslüman nüfus artışı:

Kuzey Amerika: Yüzde 52,3

Sahra altı Afrika: Yüzde 33,8

Ortadoğu ve Kuzey Afrika: Yüzde 23,9

Hristiyan nüfus değişimi:

Kuzey Amerika: yüzde 10,8 azaldı

Avrupa: Yüzde 8,8 azaldı

Sahra Altı Afrika: Yüzde 31,2 arttı

Rapora göre Hristiyanlık halen en yaygın din.

Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daysa Müslümanlar çoğunlukta.

Dini inancı olmayanların oranı da yüzde 24,2’le üçüncü sırada.

Ayrıca 2010-2020 döneminde Budist nüfusu 19 milyon kişi azaldı. Yahudi nüfusuysa yüzde 6 artarak yaklaşık 15 milyona ulaştı.

Pew, 2017’de yayınladığı başka bir raporda da İslam’ın 2075’e kadar dünyanın en büyük dini olabileceğini öngörmüştü.