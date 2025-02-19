Fransa, imamlığı meslek olarak tanıdı

Fransa hükümeti, imamlığı meslek olarak tanıdı.

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Fransa İslam Forumu’nun (FORIF) 2’nci oturumunun kapanışında konuşan Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ‘Müslümanların inancının aşırıcı ideolojiler tarafından çarpıtılmasını reddettiğini’ söyledi.

Devletin, dini kuruluşlara müdahale etmemesi gerektiğini ama destek sağlayabileceğini belirten Retailleau, imamlık mesleğinin Fransa İş Kurumu’nun resmi meslekler listesine eklendiğini açıkladı.

Buna göre hastanelerde ve orduda görev yapan imamlar artık resmi olarak tanınacak.

Fransa’da ayrıca Müslüman karşıtlığıyla ilgili yeni bir şikayet platformu da kurulacak.