Peker’in telefon görüşmesini paylaştığı Serdar Ekşioğlu, Erdoğan’a seslendi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le telefon görüşmesi yayınlanan işadamı Serdar Ekşioğlu şirketinin ‘batırıldığını’ ifade ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Bunca emeğe alın terine yazık değil mi? Bu ülke de düzgün iş yapmanın beledi bu mudur sayın cumhurbaşkanım?”

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.

Peker, 5 Haziran’da, ‘Suriye silahları’ üzerine yaptığını söylediği telefon konuşmasını yayınlayacağını duyurmuş ve sosyal medya hesabından Ekşioğlu’yla yaptığı telefon görüşmesini yayınlamıştı.

Peker, Ekşioğlu’na hitaben şunları yazmıştı: “Serdar Ekşi ne demiştim… Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz.”

Görüşme kaydında Suriye’ye gönderilen silahlar iddiasıyla ilgili konuşan Peker’in, Ekşioğlu’na, “Biz dört TIR yolluyorduk dört TIR da onlar yolluyordu. Onlar Suriye’de başka yerlere veriyordu. Biz satmıyorduk sen de vardın ben de vardım” dediği anlaşılmıştı.

’60 bin ton yakıt satamadıkları için’ şirketinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ‘kapatıldığını ve daha sonra batırıldığını’ öne süren Ekşioğlu Twitter hesabı üzerinden, şunları kaydetti:

“İdare bölge mahkemesi bile ‘telefasi imkansız hasarlar’ vereceği için yürütmeyi durdurma kararı vermişken önce bizi EPDK kapatıp sonra bayi sayımızdan dolayı bir daha kapattı. Durumu EPDK başkanı ile görüşmemize rağmen ne bir muhatap bulabildik ne de bir çözüm. Şirketim altı aydır kapalıydı ve ben bugüne kadar bütün kredilerimi çeklerimi ödediğim halde alın terimize çöktüler.

Bakınız burdan @KomDaire (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabı) başkanlığını da ekliyorum: Hakkımızda bir tek kaçak akaryakıt, naylon fatura vs. varsa ben bütün cezaya razıyım. Ülke bu kadar zor şartlar altındayken sırf 60 bin ton satış yapamadık diye çoğumun rızkına el koydular? Adalet bu mu?

15 milyon kredi kullanmış ve üç sene de 8 milyon bankalara faiz ödemiş bir şirketi EPDK 60 bin ton ayağına kapattı. Peki, benim gibi 60 bin ton satamamış 30 kusür dağıtım şirketini neden kapatmadınız? Ki onların bir çoğu @KomDaire başkanlığınca soruşturma geçiriyor.

Konuşacak çok şey var bundan sonra ve konuşacağım. Altı aydır bir tane muhatap bulamadım derdimi anlatacağım. Bu ülke de dürüst iş yapmanın bedeli buymuş arkadaş. 15 milyon kredi kullanmış bir şirket ve tek bir kuruş vergi ve SSK borcu olmayan bir dağıtım firması.

Şimdi benim ekmeğime, emeğime çöktünüz. Bundan sonra EPDK başkanı ve petrol dairesi başkanı tarafından nasıl yavaş yavaş ve acı içinde batırıldığımı anlatacağım. Bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz.

Sayın Süleyman Soylu sizde size bağlı olan @KomDaire başkanlığından bilgi alabilirsiniz, ‘Ekşioğlu dağıtım şirketi her hangi bir usulsüzlük yapmış mıdır’ diye. Tek bir usulsüzlük yapmışsak vereceğiniz her cezaya razıyım. Değilse Allah’tan bulsun sebep olan kimse.”

Ne olmuştu?

Peker, yayınladığı 8’inci videoda şunları söylemişti: “Diyordum ya Suriye’de sorun var… (Suriye’ye silah taşıyan) MİT TIR’ları yakalandıktan sonra… Kafamda şöyle bir oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de ordaki kardeşlerimize yardımcı olmak için insansız hava aracı, kıyafetler, telsizler, çelik yelekler… Bu projeyi konuştuk o milletvekili arkadaşımızla, o da aldı iletmesi gereken yerleri iletti, tamam. Sonra dediler, ‘Ek TIR’lar verelim. Sizin TIR’larla beraber…’ Bizim TIR’lar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Basına da resimler veriyoruz. Ama benim adıma giden başka TIR’lar var. Başka yerdeki Türkmenlere gidiyor. Tabii içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani silah olduğunu biliyoruz tabii de… Ama bu MİT ya da askeriye tarafından organize edilmiyor, SADAT (Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu savunma danışmanlık şirketi) tarafından organize ediliyor.

SADAT içindeki bir ekip tarafından. Ama benim adıma gidiyor. İşlem yok, kayıt yok, direkt geçiliyor… Sonra bizim yüklü miktarda Mitsubishi’lerden de istediler bizden. Verdim. Sonra teşekkür videoları falan çekiyor bizim Türkmenler, aracı aldık diye… Bir ikisinde Arapça konuşuluyor, bizim Türkmen arkadaşlardan biri dedi ki ‘Bunlar El Nusra’cı.’ Allah Allah… Bizim arkadaşlar da söyledi… Bunlar El Nusra’ya gidiyor diye… Evet!!! Benim üzerinden gidiyor! Ben yollamadım, SADAT’çılar yolladı! *Ben o zaman dedim ki, ‘Ya bunlara bu silahları veriyorsunuz ama bunlar bizim Türkmenlerle savaşıyor…’ Bir bilelim dedim, bizim üstümüzden gidiyor çünkü. ‘Ya işte yeni dengeler kuruluyor’ falan… ‘Bana anlatacaksınız’ dedim. Ondan sonra benim üstümden yapmayı kestiler. Şahit oldum, biliyorum, konuşurum diye dedikodu çıkardılar, PKK’ya silah satmışım diye… Değersiz olayım diye…”