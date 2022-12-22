Patronlar asgari ücretin yüzde 6’sı kadar destek istedi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bugün açıklanması beklenen asgari ücret için yüzde 6 oranında devletten destek istedi.

Patronlar asgari ücret için destek istedi. (AA)

2023’te uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. Dün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin bugün ‘büyük ihtimalle açıklanacağını’ söylemişti.

Yetkili işçi sendikası Türk-İş’se masadan ayrıldı. Genel Başkan Ergün Atalay, “Türk-İş’in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız” derken Erdoğan, buna karşılık, “Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok” diye yanıt vermişti.

Patron destek istedi

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) görüşmelerde, bu yıl temmuz–aralık döneminde işçi başına aylık 100 TL olan asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini istedi. TİSK’in, işverenin üzerindeki maliyetin azaltılabilmesi için asgari ücretin yüzde 6’sı oranında destek verilmesini istedi.