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Yaramazlara biraz batar!

Patates ve soğanların ambalajlama standardı değiştirildi

Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartları değiştirildi.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayınlandı.


Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ile tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

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