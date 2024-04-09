Yeni bir sürdürülebilir süt önerisi: Patates sütü

Süt ve süt ürünleri tüketiminin, sağlığımız için önemi hala tartışılıyor ve artık çok daha fazla uzman, inek sütünün faydadan çok zarar verdiği fikrini savunuyor. İnsan sağlığı bir yana, et ve süt endüstrisi gezegenimize geri döndürülemez hasarlar vermeye devam ediyor. Tüm dünya olarak, hayvansal süt yerine bitkisel süt ürünlerini tercih etmek hepimiz için iyi bir fikir olabilir. Yeni sürdürülebilir süt önerisi “patates sütü” ise bu alternatiflerden en yenisi.

Süt ve süt ürünleri, uzun süre beslenmemizin en önemli kalemlerinden biri olarak görüldü. Çocukların büyürken ihtiyaç duyduğu kalsiyum gibi maddeler yönünden zengin olduğu düşünülen süt, öğünlerin önemli bir parçası haline geldi. Ancak son dönemde uzmanlar, endüstriyel süt ürünlerinin faydadan çok zarar verdiği fikrinde buluşuyor. Üstelik hayvancılık ve süt ürünleri sadece insan sağlığına zarar vermiyor. Üretimde kullanılan yöntemlerden, hayvanların bıraktığı atık miktarına kadar pek çok etken, gezegenimizin kirlenmesine sebep oluyor.

Vahşi hayvancılık endüstrisinde, ineklerin daha fazla süt vermesi için GDO’lu yemler kullanılıyor ve dolayısıyla sağılan sütün hem insana hem doğaya zararı büyük oluyor. Ayrıca tüm dünyada, sütü için yetiştirilen inek sayısı 270 milyonu buluyor. Bu inekler, kendi istekleri dışında ortalama 600 milyon ton süt üretmeye zorlanıyor. Sütü için beslenen hayvanların atmosfere yaydığı sera gazı, bugün dünyanın en büyük çevre sorunlarından birini oluşturuyor. Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre hayvansal süt üretimi bitkisel süt seçeneklerinin 3 katı kadar sera gazı salımına neden oluyor. Üstelik uzmanlar, endüstrileri mevcut sera gazı salımı miktarlarını aynı düzeyde tutmaya devam ederlerse hayvancılık sektörünün 2050 yılına kadar izin verilen sera gazı bütçesinin yüzde 80’inden sorumlu olabileceği konusunda uyarıyor.

Bununla birlikte süt sektörünün çevre üzerinde; su kirliliği ve kıtlığı, atık fazlalığı, hava kirliliği, topraksızlaşma gibi pek çok olumsuz etkisi bulunuyor. Bütün bu bilimsel veriler göz önünde bulundurulduğunda, hayvansal sütün sürdürülebilir bir tercih olmadığı görülüyor.

Alternatif sütler hem besleyici hem de çevre dostu

Tam bu noktada karşımıza hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından çok daha iyi bir alternatif olan bitkisel süt seçenekleri çıkıyor. Soya, badem, kavun, yulaf, hindistan cevizi, kinoa, arpa, fındık ve macadamia gibi bitki bazlı alternatiflerden üretilen sütler gün geçtikçe daha fazla insan tarafından tercih ediliyor.

Patates sütü ile de bitki bazlı sütler kategorisine bir yenisini daha eklendi. Patates sütü;

D, C, B6 ve B12 vitamini, magnezyum, folat, nisain, folik asit, bezelye proteini ve omega-3 açısından zengin kolza yağı gibi pek çok bileşenden oluşuyor.

Peki, patates sütü inek sütüne kıyasla bize başka hangi faydaları sunuyor?

Patates sütünün en büyük faydası kesinlikle, sürdürülebilir bir dünya yaratmak oluyor. İnsanlar, inek sütünden patates sütü gibi bitki bazlı süt alternatiflerini tercih ederek endüstrinin iklim üzerindeki etkilerini yüzde 75 oranında azaltabiliyor. Çünkü laktoz ve gluten içermeyen vegan patates sütü, önemli ölçüde daha düşük karbon ayak izi yaratıyor. Arazi kullanımına bakıldığında ise örneğin yulaf yetiştirmekten iki kat daha fazla verim sağlıyor ve diğer süt çeşitlerinden 56 kat daha az su kullanılarak üretilebiliyor.

Kendi patates sütünüzü yapabilirsiniz

Gezegenimiz için de çok sağlıklı olan patates sütünü ev ortamında kolayca yapmak da mümkün. İhtiyacınız olan tek şey patates ve biraz su. Sonrasında ise takip edeceğiniz adımlar şöyle:

Patatesleri küp küp doğrayın ve bir tencereye alıp haşlayın. Haşlanmış patatesleri ve haşladığınız suyu bir blendera alıp 5 dakika boyunca yüksek devirde karıştırın. Daha sonra patates karışımını bir tülbentten geçirip elde ettiğiniz sıvıyı en az iki saat soğutun. Sütünüz soğuduktan sonra kıvam alacaktır. Dilerseniz içine badem, fındık ve biraz bal ekleyerek patates sütünüzü daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için sürdürülebilir tercihler yapmak büyük önem taşıyor. O halde alternatif süt ürünlerini denemek için küçük bir adım atmaya ne dersiniz?