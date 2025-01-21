Papa'dan Trump'ın göçmen politikasına tepki: Sefil insanlara bedelini ödetecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump’a göçmen politikası nedeniyle tepki gösterdi: “Eğer bu doğruysa, bu bir felaket olacaktır.”

ABD’nin 47’nci Başkanı Donald Trump, göçmenleri sınırdışı edeceğine ilişkin vaatte bulunmuştu.

Trump, yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan ‘CBP One’ adlı uygulamayı kaldırdı.

Independent Türkçe‘nin aktardığına göre Papa, İtalyan televizyonuna verdiği demeçte “Eğer bu doğruysa, bu bir felaket olacaktır, çünkü bunun bedelini hiçbir şeyi olmayan zavallı, sefil insanlara ödetecektir” dedi.

Şubat 2016’daysa Papa, “Kim olursa olsun, köprüler değil sadece duvarlar inşa etmek isteyen bir kişi Hıristiyan değildir” demişti.

Trump ayrıca ABD’de doğan bebeklere artık vatandaşlık verilmeyeceğini de söylemişti.